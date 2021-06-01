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Bolu'da jandarmadan drone destekli trafik denetimi

01.06.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında arama kararı olan 5 kişinin yakalandığı denetimde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı

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Bolu'da jandarma ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Araç trafiğinin yoğun olduğu Abant kavşağı ile Abant Tabiat Parkı girişine kadar 22 kilometrelik kısmı kapsayan denetim, motorize, trafik ve asayiş ekiplerinin katılımıyla yapıldı.

Drone destekli denetimde, bazı araçlar uygulama noktasında durdurularak ekiplerce sorgulama yapıldı.

Hakkında arama kararı olan 5 kişinin yakalandığı denetimde, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

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