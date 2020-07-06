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Bolu'da maske takmayan 458 kişiye 412 bin 200 lira idari para cezası uygulandı

BOLU HABERLERİ  | 06.07.2020 12:57 | Son Güncelleme

Bolu'da maske takmayan 458 kişiye 412 bin 200 lira idari para cezası uygulandı

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 458 kişiye 412 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi ile Atatürk Orman ve Karaçayır parklarında ekipler, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. Maske takmayanlara 900 lira idari para cezası kesiliyor.

Emniyet ve jandarma bölgesinde 11 günde 458 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 412 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan kentte, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalara devam ediliyor.

Bolu'da maske takmayan 458 kişiye 412 bin 200 lira idari para cezası uygulandı

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