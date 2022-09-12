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Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı

12.09.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı

Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı

Bolu'da tavuk taşımak için kullanılan boş kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı.

Mudurnu'dan Bolu istikametine giden Mehmet A. idaresindeki 14 ABE 620 plakalı kamyonun motor kısmı, Tepe Karakolu mevkisinde yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahale etti.

Alevleri söndüremeyince itfaiyeden yardım isteyen sürücü, tavuk taşımakta kullanılan boş kasaları zarar görmemeleri için yol kenarına indirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta büyük çapta hasar oluştu.

Bolu’da seyir halindeki kamyon yandı

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