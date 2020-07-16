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Bolu'da yangında 2 çocuklarını kaybeden aileye ev yardımı yapılacak

BOLU HABERLERİ  | 16.07.2020 12:40 | Son Güncelleme

Bolu Valisi Ahmet Ümit: - "Ailenin tamamen yanmış olan evinin yerine modern bir ev yaptırmayı planlıyoruz. Kaymakamımızın organizasyonunda gerekli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Mudurnu ilçesindeki yangına ilişkin, "Ailenin tamamen yanmış olan evinin yerine modern bir ev yaptırmayı planlıyoruz. Kaymakamımızın organizasyonunda gerekli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor." dedi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Alpagut köyü Hayallar Mahallesi'nde önceki gün Cemal Bekil'in 2 çocuğunun yanarak hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangınla ilgili Vali Ümit, AA muhabirine, vahim ve üzücü bir hadisenin yaşandığını söyledi.

Yangında Bekil'in 2 çocuğunun yanarak can verdiğini anımsatan Ümit, "Yangın bütün hepimizi fena halde yaktı. Allah'ım inşallah beterinden saklasın." diye konuştu.

Vali Ümit, yangından sonra devletin ailenin elinden tuttuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aynı gün ailenin acil ihtiyaçlarını karşılaması için Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından 10 bin lira yardım yapıldı. Ayrıca aileye 40 bin lira devlet yardımı yapılacak. Üstünü bazı STK'lardan talep edebiliriz. AFAD tarafından 11 bin 800 lira para yardımı yapılacak. Bolu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından 4 bin 400 lira sosyal destek ödemesi yapılacak. Mudurnu Kızılay temsilciliği tarafından 2 bin lira ya da biraz üzerinde yardım yapılacak. Mudurnu Ziraat Odası da bin lira yardım yapacak."

Ailenin yanan evine yönelik olarak da çalışma yapıldığını ifade eden Ümit, "Ailenin tamamen yanmış olan evinin yerine modern bir ev yaptırmayı planlıyoruz. Kaymakamımızın organizasyonunda gerekli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor." dedi.

Konuyu başından beri takip ettiklerini belirten Ümit, ailenin yaralarını sarmak için gerek resmi gerekse diyaloglar vasıtasıyla katkı ve yardım yapılacağını anlattı.

Vali Ümit, il genelinde birçok ahşap evin olduğuna dikkati çekerek, "Bunlarla ilgili olarak birtakım tedbirlerin düşünülmesi gerekiyor. Öncelikli olarak bunu sahipleri düşünecek. Biz de bunu teknik olarak yönlendireceğiz. Çok sayıda ahşap ev yangını yaşadık bu sene. Şimdiye kadar can kaybımız olmamıştı. Bu defa maalesef öyle olmadı. Bundan sonra hiçbir garantisi yok. Tedbir bizden takdir Allah'tan." değerlendirmesinde bulundu.

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