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Bolu'da yaşlı kadın ördüğü atkı ve patikleri depremzedelere gönderdi

08.02.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yaşayan 75 yaşındaki Fatma Ataş, ördüğü patik ve atkılar ile hazırladığı gıda malzemelerini depremzedelere yolladı.

Kentte, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yapılan yardım çalışmaları sürüyor. Vatandaşlar, AFAD'ın depolarına kuru gıda, kıyafet, çocuk bezi, oyuncak ve kışlık bot gibi yardım malzemeleri getiriyor.

Civril Mahallesi'nde ikamet eden 75 yaşındaki Fatma Ataş da ördüğü patik ve atkılar ile imkanlarıyla hazırladığı malzemeleri yardım toplama merkezine getirdi.

Ataş, gazetecilere, depremzedelere elinden geldiği kadarıyla yardımda bulunmak istediğini belirterek, "Allah'ım kolaylık versin. Rabb'imden başka kimsemiz yok. Allahtan gelene razıyız. Yardım edeceğiz. Başka çaremiz yok. Ben de yağ, pirinç mercimek, buğur, çarşaf, patik, başörtü gibi evimde olanlardan getirdim. Patikleri ben ördüm." dedi.

Türk milletine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Ataş, torununun da çalışmalara katılmak üzere deprem bölgesine gittiğini anlattı.

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deprem Bolu Kahramanmaraş patik atkı yaşlı kadın

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