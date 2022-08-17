Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında, bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Otobüste yolcu olarak bulunan Numan Ç'nin (59) üzerinde ve çantasında yapılan aramada 1700 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Numan Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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