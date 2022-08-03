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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

03.08.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nda denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a giden yolcu otobüsünde arama yaptı.

Üzerinde 125 gram metamfetamin bulunan yolcu E.S. (50) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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Bolu anadolu otoyolu narkotik

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