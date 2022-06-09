YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'daki yaylalarda kaçak yapıların yıkımına başlandı

Bolu'daki yaylalarda kaçak yapıların yıkımına başlandı

09.06.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'daki yaylalarda kaçak yapıların yıkımına başlandı

Bolu'daki yaylalarda kaçak olarak inşa edilen evlerin yıkılması için çalışma yürütülüyor.

Kentte yaylalarda çarpık yapılaşmanın önüne geçmek ve yaban hayvanlarının rahat şekilde dolaşmasını sağlamak amacıyla izinsiz yapılan evlerin yıkılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ilk yıkım Kılıçarslan Yaylası'nda gerçekleştirildi. Yıkım işlemleri için yaylaya, Bolu Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Tapu Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, iş makineleriyle yapımı süren betonarme evler ile konut ve tarlaların etrafına çekilen tel örgü ve tahta çitleri yıkmaya başladı.

Salıbeyler, Sarıcalar, Pirahmetler, Çakmaklar ve At yaylalarında da yıkım çalışması yapılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Veteriner kliniği kısa omurga sendromlu köpek Çakıl'ın yuvası olduVeteriner kliniği kısa omurga sendromlu köpek Çakıl'ın yuvası oldu
Muş'ta öğrenciye hakaret eden otobüs şoförünün işine son verildiMuş'ta öğrenciye hakaret eden otobüs şoförünün işine son verildi
Bitlis ve Gaziantep'te FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına operasyonBitlis ve Gaziantep'te FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına operasyon

Bolu Namaz Vakitleri 9 Haziran Perşembe

İmsak
03:18
Sabah
05:15
Öğle
12:58
İkindi
16:57
Akşam
20:30
Yatsı
22:19
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.