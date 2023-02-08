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Bolu'dan gelen baba Diyarbakır'da enkazdaki öğretmen kızından umutla haber bekliyor

08.02.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'dan gelen Abdullah Tevfik Görüş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazında kalan öğretmen kızının kurtarılmasını bekliyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte, yıkılan binalarda enkaz altında kalanların kurtarılması için AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'nda bulunan Serin-2 Apartmanı'nın enkazında kalanlar arasında, Bolu'dan gelerek Eğil ilçesindeki Alparslan Anadolu Lisesinde psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak görev yapan 29 yaşındaki Merve Görüş de bulunuyor.

Bolu'da yaşayan baba Abdullah Tevfik Görüş, depremin hemen ardından Diyarbakır'a geldi.

Kızının bulunduğu enkazın başında umutlu bekleyişini sürdüren Görüş, AA muhabirine, kızının 50 saati aşkın süredir enkazın altında olduğunu söyledi.

Kızının bulunduğu noktayı ekiplere gösterdiğini anlatan Görüş, "Hatta kendilerine dairenin krokisini verdim, kızımla en son görüştüğüm yeri belirttim. Herkesin yakınının enkazdan canlı çıkarılmasını istiyorum, kendi canımın da bir an önce bana teslim edilmesini istiyorum. Bir an önce enkaz altındaki insanlara ulaşılmasını istiyorum." dedi.

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