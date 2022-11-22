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Bolu'nun milli ve tabiat parkları ara tatilde ziyaretçilerin gözdesi oldu

22.11.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü milli ve tabiat parkları, ara tatilde 93 bin 138 misafiri ağırladı.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunan ve dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Yedigöller ve Abant Gölü milli parkları ile Gölcük, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl ve Karagöl tabiat parkları ara tatilde ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Milli ve tabiat parklarını 9 günlük ara tatil boyunca 93 bin 138 kişi ziyaret etti.

Günübirlik ziyaret ve konaklamak için Bolu'yu tercih eden misafirler, sonbaharın hakim olduğu parklarda çocuklarıyla tatilin keyfini çıkardı.

Göl çevresinde yürüyüş ve piknik yapma imkanı bulan misafirler, çadır ve karavanlarda kamp deneyimi yaşadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri de misafirlerin rahat tatil yapmaları için önlem aldı.

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Bolu Namaz Vakitleri 23 Kasım Çarşamba

İmsak
06:13
Sabah
07:42
Öğle
12:45
İkindi
15:15
Akşam
17:38
Yatsı
19:01
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

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