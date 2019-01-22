Boluspor 0 - 1 Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Geçen hafta olumsuz hava şartları nedeniyle bir hafta ertelenen maçı Galatasaray, deplasmanda 1-0 kazanırken çeyrek final için avantajı eline geçirdi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren gol, 42. dakikada sahaya kaptan olarak çıkan Selçuk İnan'dan geldi. 41. dakikada Sinan Gümüş'ün yerde kalmasının ardından VAR'dan gelen uyarı ile hakem Suat Arslanboğa, pozisyonu kendisi izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Selçuk, topu kaleci ile farklı noktalara gönderdi ve Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

SON DAKİKADAKİ GOL, VAR İLE İPTAL EDİLDİ

Sarı kırmızılı takım, 90+3. dakikada Muğdat Çelik ile bir daha gol buldu ancak VAR'dan gelen uyarının ardından Muğdat'ın ofsaytta olduğu belirtildi ve gol iptal edildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Boluspor ataklarını yoğunlaştırırken Galatasaray kalecisi İsmail Çipe, kurtarışları ile göz doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Mustafa Durak’ın vurduğu top az farkla üstten dışarıya çıktı.

25. dakikada Belhanda’nın ceza dışından çektiği şut kaleci Gökhan’da kaldı.

29. dakikada sol kanattan Boluspor tarafından geliştirilen atakta Hayrullah’ın ortaladığı topu Özgür Can kafayla indirdi, Mustafa’nın topun gelişine yerden sert vurduğu şutta kaleci İsmail gole izin vermedi.

39. dakikada Belhanda’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan yere düştü. Pozisyonun bitişinde VAR’a giden orta hakem pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

41. dakikada kullanılan penaltı atışını kaptan Selçuk kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek gole çevirdi. 0-1