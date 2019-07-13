SPOR

Boluspor 0 - 2 Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.07.2019 22:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'u 2-0 yendi. Goller Moses ve Tolga Ciğerci'den geldi.

Boluspor 0 - 2 Fenerbahçe

Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan, Kadir Sağlam, Ali Etlikçi ve Taygun Tasalı hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Fenerbahçe, Boluspor'u 9. dakikada Victor Moses ve 65. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci'nin golleriyle mağlup etti.

Fenerbahçe karşılaşmaya Berke Özer, Serdar Aziz, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Victor Moses ve Allahyar Sayyadmanesh'ten oluşan 11'le başladı.

Boluspor ise maça Sabri Can, Hayrullah Bilazer, Dimov, Burak Bekaroğlu, Mutlu Güler, Umut Gündoğan, Burak Asan, Erkan Sürer, Yasin Dülger, Furkan Demir ve Mustafa Batuhan Altuntaş 11'i ile çıktı.

Hazırlık maçını iki takımın taraftarları tribünde yan yana izledi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de karşılaşmayı şeref tribününden seyretti. İki takım oyuncuları maçtan önce tribünleri el ele selamladı.

Öte yandan, Fenerbahçe bu maçla birlikte yeni sezon hazırlıklarının Düzce etabını tamamladı.


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