Boluspor 3 - 0 Ümraniyespor (Maç özeti)

TFF 1. Lig'e Osmanlıspor ve Elazığspor galibiyetleriyle başlayan Boluspor, Ümraniyespor engelini 3-0'la geçti. Karadeniz ekibini galibiyete taşıyan isimler Guido Koçer (35), Ümit Kurt (53) ve Mustafa Durak (82) oldu. Konuk ekibin tek sayısı 80'da Merthan açıl'dan geldi.
3'te 3 yapan Boluspor, 9 puanla ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 3. haftada 2. kez sahadan yenik ayrılan Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Soner Maraş, Seyfettin Ünal
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir, Ümit Kurt, Diarra, Cengiz Umut Meraş, İshak Çakmak, Akabueze, Umut Gündoğan (Dk. 66 Burak Asan), Guido Koçer (Dk. 89 İsmail Haktan Odabaşı), Mustafa Durak, Özgür Can Özcan (Dk. 79 Melih Okutan)
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Atabey Çiçek, Emircan Altıntaş (Dk. 46 Leandrinho), Oğuz Ceylan, Serkan Göksu (Dk. 56 Bahadır Taşdelen), Recep Aydın, Merthan Açıl, Mucahit Albayrak, Dialiba (Dk. 67 Vasilogiannis),
Goller: Dk 34. Guido Koçer, Dk. 53 Ümit Kurt, Dk 82 Mustafa Durak (Boluspor), Dk. 89 Merthan Açıl (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 62 Umut Gündoğan, Dk 79 Ümit Kurt, Dk. 90 Uğur Akdemir (Boluspor), Dk. 71 Timur Temeltaş (Ümraniyespor)
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