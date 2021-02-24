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Boluspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

24.02.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Boluspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın Aydeniz Et Balıkesirspor'u konuk edecek Beypiliç Boluspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Reha Erginer yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren taktik ağırlıklı bir antrenman yaptı.

Ligin 22. haftasında Tuzlaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek puanını 22'ye çıkaran kırmızı beyazlı ekip, yarın Bolu Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Balıkesirspor'u ağırlayacak.

Bolu ekibi, Balıkesirspor maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

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Tuzlaspor

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