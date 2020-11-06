Boluspor'da koronavirüs şoku

TFF 1. Lig’de mücadele eden ve puan tablosunun 17. sırasında yer alan Boluspor, koronavirüs şoku yaşadı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan korona virüs testi sonrasında 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan Covid-19 testleri sonrasında, 3 futbolcumuz ve 3 kulüp çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızın takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
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