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Boluspor'da koronavirüs şoku

FUTBOL HABERLERİ  | 06.11.2020 12:26 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig’de mücadele eden Boluspor’da 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanında koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Boluspor'da koronavirüs şoku

TFF 1. Lig’de mücadele eden ve puan tablosunun 17. sırasında yer alan Boluspor, koronavirüs şoku yaşadı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan korona virüs testi sonrasında 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan Covid-19 testleri sonrasında, 3 futbolcumuz ve 3 kulüp çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımızın takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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