Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Galatasaray arasında oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. Mücadelenin hakemi ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından yapılan incelemelerin ardından erteleme kararı alındı ve takımlar stattan ayrıldı.
ALBAYRAK: HAKEMLER HAKLI OLARAK OYUNCULARIN SAĞLIĞINI RİSKE ATMAK İSTEMEDİ
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Soyunma odasına girdik. Hakemler haklı olarak, sahanın zeminini de gördü, futbolcuların sağlığını da riske atmak istemediler" ifadelerini kullandı.
NECİP ÇARIKÇI: BELKİ TFF BAŞLAMA SAATİNİ ÖNE ALIR
Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı ise müsabakanın başlangıç saatine kadar bekleyen hakemlerin sahayı yeniden incelediğini aktararak, "Az önce belli oldu. Maalesef kar durmadı" değerlendirmesinde bulundu.
TFF: MAÇ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Boluspor-Galatasaray maçıyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
"Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün oynanması gereken Boluspor-Galatasaray maçı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşmanın yapılacağı Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan temizleme çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışının devam etmesi sonrası maçın hakemi tarafından ertelenen müsabakanın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporları ve takımların yoğun maç programı göz önünde bulundurularak ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı. Karşılaşmanın gün ve saati Futbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek."
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