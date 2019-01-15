Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Galatasaray arasında oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. Mücadelenin hakemi ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından yapılan incelemelerin ardından erteleme kararı alındı ve takımlar stattan ayrıldı.

ALBAYRAK: HAKEMLER HAKLI OLARAK OYUNCULARIN SAĞLIĞINI RİSKE ATMAK İSTEMEDİ

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Soyunma odasına girdik. Hakemler haklı olarak, sahanın zeminini de gördü, futbolcuların sağlığını da riske atmak istemediler" ifadelerini kullandı.

NECİP ÇARIKÇI: BELKİ TFF BAŞLAMA SAATİNİ ÖNE ALIR

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı ise müsabakanın başlangıç saatine kadar bekleyen hakemlerin sahayı yeniden incelediğini aktararak, "Az önce belli oldu. Maalesef kar durmadı" değerlendirmesinde bulundu.

TFF: MAÇ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Boluspor-Galatasaray maçıyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı: