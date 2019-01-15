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Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 15.01.2019 19:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor - Galatasaray maçı yoğun kar yağışı sonrası 'kötü hava koşulları ve elverişsiz saha zemini' gerekçesiyle ertelendi. TFF'den yapılan açıklamada maçın ileri bir tarihe ertelendiği ve karşılaşmanın gün ve saatinin federasyon tarafından daha sonra belirleneceği bildirildi.

Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Galatasaray arasında oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. Mücadelenin hakemi ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından yapılan incelemelerin ardından erteleme kararı alındı ve takımlar stattan ayrıldı.

ALBAYRAK: HAKEMLER HAKLI OLARAK OYUNCULARIN SAĞLIĞINI RİSKE ATMAK İSTEMEDİ
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Soyunma odasına girdik. Hakemler haklı olarak, sahanın zeminini de gördü, futbolcuların sağlığını da riske atmak istemediler" ifadelerini kullandı.

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NECİP ÇARIKÇI: BELKİ TFF BAŞLAMA SAATİNİ ÖNE ALIR
Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı ise müsabakanın başlangıç saatine kadar bekleyen hakemlerin sahayı yeniden incelediğini aktararak, "Az önce belli oldu. Maalesef kar durmadı" değerlendirmesinde bulundu.

TFF: MAÇ İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Boluspor-Galatasaray maçıyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün oynanması gereken Boluspor-Galatasaray maçı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşmanın yapılacağı Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan temizleme çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışının devam etmesi sonrası maçın hakemi tarafından ertelenen müsabakanın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporları ve takımların yoğun maç programı göz önünde bulundurularak ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı. Karşılaşmanın gün ve saati Futbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek."

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Ziraat Türkiye Kupası Boluspor - Galatasaray tff

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Erteleme kararı ile ilgili ''Flaş,Flaş,Flaş!..'' bir başlık bekliyordum ama normal bir başlık gördüm,hayret!:) İnşallah yarın gündüz oynanır da çıkar aradan.Yoksa Lig ve Avrupa maç trafiğinde sorun olabilir GS için...
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