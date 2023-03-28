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Boluspor Samsunspor maçının ardından yöneticiler birbirine girdi! Polis müdahale etti

28.03.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 5-1 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından iki kulüp yöneticileri arasında arbede yaşandı. İşte detaylar...

Boluspor Samsunspor maçının ardından yöneticiler birbirine girdi! Polis müdahale etti

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Samsunspor, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi. Samsun ekibi 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılırken, liderliğini sürdürdü.

DEPLASMAN YASAĞINA GÖNDERME

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Karşılaşmanın ardından ise ilginç bir olay yaşandı. Son düdüğün çalmasının ardından Samsunspor yöneticileri ve oyuncuları, deplasman yasağına gönderme yapmak için stadyumun deplasman tribününde fotoğraf çektirdi.

YÖNETİCİLER ARASINDA ARBEDE

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Daha sonra Boluspor Başkanı Savaş Abak ve yöneticiler sahaya inerek duruma tepki gösterdi. Tepkinin ardından Bolusporlu yöneticiler ve Samsunsporlu yöneticiler arasında arbede yaşandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

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Yaşanan arbede polis ekipleri tarafından yatıştırıldı. Ardından saha dışına da sıçrayan olaylar neticesinde Bolusporlu birkaç taraftarın polis ekiplerinin sert müdahalesiyle ekip aracına bindirilerek, idari işleme tabi tutulduğu öğrenildi.

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