Boluspor Samsunspor maçının ardından yöneticiler birbirine girdi! Polis müdahale etti

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Samsunspor, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi. Samsun ekibi 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılırken, liderliğini sürdürdü.

DEPLASMAN YASAĞINA GÖNDERME

Karşılaşmanın ardından ise ilginç bir olay yaşandı. Son düdüğün çalmasının ardından Samsunspor yöneticileri ve oyuncuları, deplasman yasağına gönderme yapmak için stadyumun deplasman tribününde fotoğraf çektirdi.

YÖNETİCİLER ARASINDA ARBEDE

Daha sonra Boluspor Başkanı Savaş Abak ve yöneticiler sahaya inerek duruma tepki gösterdi. Tepkinin ardından Bolusporlu yöneticiler ve Samsunsporlu yöneticiler arasında arbede yaşandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan arbede polis ekipleri tarafından yatıştırıldı. Ardından saha dışına da sıçrayan olaylar neticesinde Bolusporlu birkaç taraftarın polis ekiplerinin sert müdahalesiyle ekip aracına bindirilerek, idari işleme tabi tutulduğu öğrenildi.

