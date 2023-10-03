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Bomba iddia! Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu o sahneye dayanamadı! "Diziden ayrılırım"

03.10.2023 17:01 | Son Güncelleme:
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Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu Seyran karakterine hayat veriyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Saraçoğlu’nun Seyran karakterinin değişimine tepki gösterdiği iddia edildi. Güzel oyuncunun fragmanda yayınlanan bir sahne ile ilgili "O sahneyi yayınlarsanız diziden ayrılırım" dediği öne sürüldü.

Oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya başladı.

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İddialara göre yeni sezonda büyük bir değişiklik yaşayan Seyran karakterinin bu değişimi Afra Saraçoğlu'nu rahatsız etti. Yeni bölüm fragmanında gösterilen bir sahne ise Saraçoğlu tarafından tepki çekti.

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Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanında dizinin yeni sezonuna katılan Taro Emir Tekin'in hayat verdiği Kaya ile dans eden Seyran'ın daha sonra Kaya'nın kucağına düşmesi olay oldu.

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Afra Saraçoğlu'nun "O sahneyi yayınlarsanız diziden ayrılırım" dediği iddia edildi.

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Afra Saraçoğlu yalı çapkını Oyuncu karakteri

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