Bomba iddia! Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu o sahneye dayanamadı! "Diziden ayrılırım"

Oyuncuları arasında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya başladı.

İddialara göre yeni sezonda büyük bir değişiklik yaşayan Seyran karakterinin bu değişimi Afra Saraçoğlu'nu rahatsız etti. Yeni bölüm fragmanında gösterilen bir sahne ise Saraçoğlu tarafından tepki çekti.

Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanında dizinin yeni sezonuna katılan Taro Emir Tekin'in hayat verdiği Kaya ile dans eden Seyran'ın daha sonra Kaya'nın kucağına düşmesi olay oldu.

Afra Saraçoğlu'nun "O sahneyi yayınlarsanız diziden ayrılırım" dediği iddia edildi.



