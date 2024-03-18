MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bomba iddia! Apar topar evlenmişti... Ebru Gündeş hamile mi?

Bomba iddia! Apar topar evlenmişti... Ebru Gündeş hamile mi?

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
18.03.2024 17:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Gündeş, Dubai'de iş insanı Murat Osman Özdemir ile geçtiğimiz günlerde evlenmişti. Onur Akay, apar topar evlenen şarkıcının 4,5 aylık hamile olduğunu iddia etti.

Bomba iddia! Apar topar evlenmişti... Ebru Gündeş hamile mi?

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 4'üncü kez mutluluğa evet demişti. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı ile 37 yaşındaki Murat Osman Özdemir Dubai'de evlenmişti. Evlilik sonrası aşk pozu bile gelmişti.

ebru gündeşkapak

Onur Akay, apar topar evlenen şarkıcının 4,5 aylık hamile olduğunu iddia etti. Akay, sitesinde yayınladığı yazıda “Kesin olarak doğrulattım, kesin olarak söylüyorum” diyerek duyurdu.

"KESİN OLARAK SÖYLÜYORUM"

Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çiftin önce imam nikâhı yaptığını dile getiren Onur Akay, “ Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çiftin önce imam nikâhı yaptığını dile getiren Onur Akay, “Ebru Gündeş’le de görüştüğünü bildiğim ünlü bir isimden, Ebru’nun hamile olduğu yönündeki bu iddiayı kesin olarak doğrulattım. Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çift hemen nikâh tarihini öne almış. Benim duyurduğum tarihte ise hemen imam nikâhı yapmışlar ve sonra da bildiğiniz gibi resmi olarak evlenmişler. Haftanın bu ilk gününe müjdeli bir haberle başlayalım. Sizlere, Ebru Gündeş’in 4,5 aylık hamile olduğunu kesin olarak söylüyorum” ifadelerini kullandı.

EBRUSON

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni bir aşka yelken açtı! Kalp emojisiyle duyurduYeni bir aşka yelken açtı! Kalp emojisiyle duyurdu
Yıllar sonra gelen itiraf: "Biraz acıtıcı geldi" diyerek açıkladıYıllar sonra gelen itiraf: "Biraz acıtıcı geldi" diyerek açıkladı
Pınar ve Sema birbirine girmişti! Acun Ilıcalı itiraf etti: "Dışarıda..."Pınar ve Sema birbirine girmişti! Acun Ilıcalı itiraf etti: "Dışarıda..."
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş ünlü şarkıcı yaşında
En Çok Okunan Haberler
Seçime 13 gün kala 3 büyükşehirden çok çarpıcı anket sonuçları geldi

Seçime 13 gün kala 3 büyükşehirden çok çarpıcı anket sonuçları geldi

Bakan Özhaseki o ifadeyi duyunca çok sinirlendi!

Bakan Özhaseki o ifadeyi duyunca çok sinirlendi!

Kocaeli'de fabrikada facia! Can kayıpları var, valilikten açıklama geldi

Kocaeli'de fabrikada facia! Can kayıpları var, valilikten açıklama geldi

Hatay'da Gökhan Zan bilmecesi! Aday mı, değil mi? YSK tartışmalara son noktayı koydu

Hatay'da Gökhan Zan bilmecesi! Aday mı, değil mi? YSK tartışmalara son noktayı koydu

Kilosunun 25 TL olduğunu öğrenince kuyruğa girdiler!

Kilosunun 25 TL olduğunu öğrenince kuyruğa girdiler!

Boyu 3 metre, ağırlığı 150 kilo! Dev kılıç balığını 30 bin TL'ye sattı

Boyu 3 metre, ağırlığı 150 kilo! Dev kılıç balığını 30 bin TL'ye sattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.