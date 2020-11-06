Bomba iddia! Bahar Candan Doya Doya Moda programına katılıyor!

Yayınlandığı döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Dış görünüşünde sık sık değişiklik yapmayı tercih eden Candan son olarak da kilo almaya çalıştığı halleri paylaştı.

Photoshopla kendini kilolu hale getirdiği eleştirilene yanıt veren Candan göbeğini açarak göstermeyi de ihmal etmedi. Bahar Candan'ın kilo alma çabasının sebebi de ortaya çıktı.

Candan meğerse Doya Doya Moda programına davet edilmiş. Bu sebeple hızla kilo almak için çabalayan Bahar Candan'ın gelecek hafta Doya Doya Moda programına katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Gossippasta'nın iddiasına göre Bahar Candan geçtiğimiz günlerde program ekibiyle çekim yapmış.



