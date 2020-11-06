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Bomba iddia! Bahar Candan Doya Doya Moda programına katılıyor!

06.11.2020 10:15 | Son Güncelleme:
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Bomba iddia! Bahar Candan Doya Doya Moda programına katılıyor!

Doya Doya Moda programına bomba transfer... İşte Benim Stilim programıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Bahar Candan ekranlara dönüyor!

Yayınlandığı döneme damga vuran İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Dış görünüşünde sık sık değişiklik yapmayı tercih eden Candan son olarak da kilo almaya çalıştığı halleri paylaştı.

Photoshopla kendini kilolu hale getirdiği eleştirilene yanıt veren Candan göbeğini açarak göstermeyi de ihmal etmedi. Bahar Candan'ın kilo alma çabasının sebebi de ortaya çıktı.

Bahar Candan’ın kilolu hali görenleri şoke etti! Göbeğini gösterdi!Bahar Candan’ın kilolu hali görenleri şoke etti! Göbeğini gösterdi!

Candan meğerse Doya Doya Moda programına davet edilmiş. Bu sebeple hızla kilo almak için çabalayan Bahar Candan'ın gelecek hafta Doya Doya Moda programına katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ekran Alıntısı

Gossippasta'nın iddiasına göre Bahar Candan geçtiğimiz günlerde program ekibiyle çekim yapmış.

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