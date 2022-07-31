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Bomba iddia! Çağla Şıkel'in Zeynep Bastık'tan boşanan Tolga Akış ile aşk yaşadığı konuşuluyor!

31.07.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde İzzet Antebi ile özel mesajları ifşa edilen Çağla Şıkel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bir yıl olmadan Zeynep Bastık ile boşanan Tolga Akış'ın Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Bomba iddia! Çağla Şıkel'in Zeynep Bastık'tan boşanan Tolga Akış ile aşk yaşadığı konuşuluyor!

Çağla Şıkel'in yeni sevgilisi mi var? Geçtiğimiz günlerde mesajları ifaşa olan sunucu ve manken Çağla Şıkel'in aşk hayatıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Posta'da yer alan habere göre Çağla Şıkel tanıdık bir isimle aşk yaşıyor.

İddialara göre Şıkel, Zeynep Bastık’tan geçen hafta boşanan menajer Tolga Akış ile birlikte! Zeynep Bastık ile bir yıl dolmadan ayrılık kararı alan Tolga Akış ve Çağla Şıkel aşkını yakın arkadaşlarından da gizlemiyor.

İkili, geçtiğimiz akşam Edis’in kulisinde dans etti.

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Tolga Akış her zaman dost olacaklarını söylediği eski karısı Zeynep Bastık ile de tüm pozlarını sosyal medyadan sildi.


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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Zeynep Bastık
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