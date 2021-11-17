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  4. Hadise'nin elbisesinin faturası Reza Zarrab adına çıktı iddiası! Bunu öğrenen O Ses Türkiye jüri üyesi kim?

Hadise'nin elbisesinin faturası Reza Zarrab adına çıktı iddiası! Bunu öğrenen O Ses Türkiye jüri üyesi kim?

17.11.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı Ebru Güneş'in eski eşi Reza Zarrab ile anılan Hadise, bu iddialar karşısında suskunluğunu korusa da O Ses Türkiye'deki jüri koltuğuna kendisi yerine, konuşmadığı Ebru Gündeş'in geçmesi kafaları karıştırmıştı. Söz konusu iddia hakkında bugün 'Söylemezsem Olmaz' sunucusu Bircan Bali'nin yeni açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Beyaz TV'de Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunumuyla ekrana gelen 'Söylemezsem Olmaz'da yine çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

FATURA REZA ZARRAB ADINA

Canlı yayında ekrana gelen iddiaya göre; Hadise'nin üzerindeki marka takımın beğenilmesi üzerine "Amerika'dan aldım" diyen Hadise'nin alışveriş faturasına ulaşan muhabirler, kesilen faturanın Reza Zarrab'a air olduğu bilgisine ulaşıyor.

JÜRİ ÜYESİ DE BİLİYOR

Muhabirler bu bilgiyi, O Ses Türkiye'nin jürilerinden birine açıklıyor. Hadise'nin jüri arkadaşı, bilgiyi bildiği halde onunla çalışmaya devam ediyor ve Reza Zarrab, Hadise olayı bu takım elbiseyle patlıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Hadise
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