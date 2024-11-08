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Bomba iddia: Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! İngilizler duyurdu: ''Mutsuzluğunu açıkça ortaya koydu''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.11.2024 16:50
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Dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup olarak Avrupa'daki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Jose Mourinho ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan iddialara göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Teknik Direktör Eddie Howe ile yoluna devam etmeme kararı alması durumunda, Portekizli çalıştırıcının İngiliz kulübünün başına geçmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Bomba iddia: Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! İngilizler duyurdu: ''Mutsuzluğunu açıkça ortaya koydu''

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a boyun eğen Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun takımdan ayrılabileceği iddiaları İngiliz basınında yer aldı.

''MUTSUZLUĞUNU AÇIKÇA ORTAYA KOYDU''

4-Galatasaray

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'ın kaleme aldığı haberde, ''Mourinho, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz pazar günü Trabzonspor karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından yaptığı sıra dışı çıkışla Türkiye'deki mutsuzluğunu açıkça ortaya koydu. Portekizli teknik adam ocak ayında Roma'dan kovulduktan sonra geçen yaz kulübe katıldı ancak başka potansiyel fırsatları da değerlendiriyo.'' ifadeleri kullanıldı.

NEWCASTLE UNITED'IN BAŞINA GEÇMEYİ PLANLIYOR

10-Manchester United

The Guardian'ın iddiasına göre, José Mourinho, Eddie Howe'un St James' Park'tan ayrılması durumunda Newcastle United'ın başına geçmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü, Premier Lig'de tamamlanmamış bir hedefi olduğuna inandığı ve bu yüzden hedefleri olan Newcastle Untied'ı seçtiği yazıldı.

KULÜP SAHİBİYLE FORMULA 1'DE TANIŞTI.

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Aynı zamanda haberin devamında İngiltere'de Chelsea, Tottenham ve Manchester United gibi büyük kulüplerde görev alan Jose Mourinho'nun, İngiliz ekibinin sahibi Yasir Al-Rumayyan ile mart ayındaki Formula 1 Suudi Arabistan GP'de tanıştığı ve kulüpteki gelişmeleri yakından takip ettiği öne sürüldü.

EVERTON İDDİALARI

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İngiliz medyası, geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe'de yaşadığı puan kayıplarının ardından Jose Mourinho'yu yeni sezonda Everton'ın başında görmek istediğine dair haberleri öne sürmüştü.

JOSE MOURINHO ÇIKAN HABERLERE NE DEMİŞTİ?

11-Manchester United

Çıkan haberlerin ardından Sky Sports'a açıklama yapan Portekizli çalıştırıcı, ''Avrupa'da olmayacağım konusunda şaka yaptım. Sadece küme düşmemeye oynayan bir takımı çalıştırmayacağım. Asla yapmam. Avrupa kupalarında oynayabildiğim mutlu bir dönemdeyim. Kümede kalmaya çalışan bir takımda olmam çok zor. Kupalar kazanmak daha farklı bir olay. Duygusal olarak bu çok zorlayıcı.

Mourinho ayrıca, ''İngiltere'de çalışmayı çok seviyorum. Londra benim evim. Premier Lig'e mutlaka bir gün geri döneceğim. Beni yanlış anlamayın. Bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim, bu sezon ve gelecek sezon kimse beni Fenerbahçe'de alamaz.'' demişti.

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José Mourinho fenerbahçe ingiltere premier lig
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