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Bomba iddia! Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 16:34 | Son Güncelleme

Merve Boluğur şarkıcı Murat Dalkılıç’la boşandıktan sonra adeta aşk orucuna girmişti. Bir dönem adı Hakan Sabancı’yla anılan güzel oyuncu aşk yeminini hayranı iş insanı Burak Day ile bozdu. Doludizgin bir aşka yelken açan ikilinin ilişkilerinde kara bulutlar dolaşmaya başladığı iddia edildi.

Bomba iddia! Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı mı?

Oyuncu Merve Boluğur aşk hayatıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli ilişkinin sonrasında güzel oyuncu gönlünü hayranı Burak Dayı’ya kaptırmıştı. İlişkilerini gizlemek istemeyen ikili normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber Çeşme-Antalya arasında yaz tatili yapmıştı. Aşk tatilinden romantik kareler paylaşan Merve Boluğur son fotoğrafıyla kafaları karıştırdı.

Merve boluğur

Burak Dayı ile aşk yaşayan Merve Boluğur sevgilisiyle baş harflerinden oluşan kolyenin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Kırmızı kalp içindeki M ve B harfleri oyuncunun aşk itirafı olarak yorumlanmıştı. Yaz tatiline son vererek İstanbul’a dönen Merve Boluğur son paylaşımda kolyesinin üzerine peri emojisi koymayı seçti. Oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kolyesini gizlemesi ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Ayrılık haberlerine karşı sessizliğini koruyan Merve Boluğur’un İstanbul’a döndüğünden beri sevgilisi Burak Dayı ile fotoğraf atmaması da dikkatli gözlerden kaçmadı. Merve Boluğur'un kolyesini gizlemesi bir kesime göre nazardan korktuğu için önlem olarak yorumlanırken kimilerine göre de ayrılık sinyali olarak algılandı.

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