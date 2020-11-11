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Bomba iddia! Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah...

11.11.2020 14:21 | Son Güncelleme:
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Bomba iddia! Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah...

Ünlü şarkıcı Murat Boz (40) ile Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın (31) aşk yaşadığı öne sürüldü.

Snob Magazin'in haberine göre; Magazin kulisleri Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiasıyla çalkalanıyor.

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Bir dost meclisinde aynı masada ve yan yana oturdukları görülen Murat Boz ile Farah Zeynep Abdullah'ın gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı iddia edildi.

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Kimi çevreler ise Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah'ın bir müzik projesi üzerine çalıştıklarını öne sürdü.

Sosyal medyada birbirlerini yakından takip eden Murat ve Farah Zeynep Abdullah'ın birlikte olup olmadıkları tartışma konusu oldu. Murat Boz, geçtiğimiz ağustos ayında 31 yaşına giren Farah Zeynep Abdullah'ın doğum gününü de katılmıştı.

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Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz aylarda YouTuber Reynmen ile kısa süren bir ilişki yaşamıştı. Murat Boz ise geçtiğimiz yıl Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra kimseyle görüntü vermemişti.

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