Bomba iddia! Ömer Beyaz, Galatasaray ile görüştü!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz gündemden düşmüyor.Sarı lacivertli takımdaki geleceği soru işareti olan 17 yaşındaki yetenekli futbolcu, son olarak Almanya'da gündem olmuştu.

FAZLA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Bilindiği gibi Avrupa devlerinin peşinde olduğu Ömer Faruk Beyaz'ın, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamadığı gerekçesiyle sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmadığı iddia edilmişti.Alman Sky Sport News kanalında yayınlanan Transfer Update-die Show (Transfer Güncellemesi Şovu) programında Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz mercek altına alınmıştı.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Ömer Faruk Beyaz'ın Almanya'da gündem olmasının ardından bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.A Spor'da yer alan habere göre; Ömer Faruk Beyaz'ın ağabeyi İsmail Beyaz, geçtiğimiz hafta Galatasaray ile görüştü. Habere göre sarı kırmızılı yönetim, genç futbolcunun şartlarını sormak için ağabeyi ile bir araya geldi.

YALANLAMA GELMEDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu iddiaya henüz iki kanattan da bir açıklama gelmedi. Fenerbahçe taraftarını şaşkına çeviren bu görüşme kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.