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'Nöbetçi Golcü' lakaplı efsane isim Semih Şentürk, Fenerbahçe'ye geri döndü!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.11.2020 16:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan 'Nöbetçi Golcü' lakaplı Semih Şentürk, altyapı antrenörü olarak yeniden sarı lacivertli kulübe döndü.

'Nöbetçi Golcü' lakaplı efsane isim Semih Şentürk, Fenerbahçe'ye geri döndü!

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcuları arasında yer alan Semih Şentürk, sarı-lacivertli kulübe bu kez antrenör olarak geri döndü.

Fenerbahçe Futbol Akademesi'nde görev yapacak olan Semih Şentürk hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü, "Fenerbahçe formasını 'Genç Semih' olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

SEMİH ŞENTÜRK, SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

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"1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe’me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum..."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yaziklar olsun bukdrmi dustuk yaa bisey beklemeyin artik
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