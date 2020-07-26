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Bomba iddia! Ozan Kabak, Liverpool'a transfer oluyor!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.07.2020 18:24 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın altyapısında yetiştikten sonra önce Stuttgart, ardından da Schalke 04'e transfer olan Ozan Kabak hakkında Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi. İddiaya göre Ozan Kabak, Liverpool'a transfer oluyor. İşte detaylar...

Bomba iddia! Ozan Kabak, Liverpool'a transfer oluyor!

Altyapısından yetiştiği Galatasaray 'dan Ocak 2019'da 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, aynı sezonun sonunda da 15 milyon euro'ya Schalke 04'e imza atmıştı. Gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan 20 yaşındaki stoper hakkında bugün Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Premier Lig'de 30 sene aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Liverpool, takımdan ayrılan Dejan Lovren'in yerini milli stoperle doldurmayı planlıyor. Haberde serbest kalma bedeli gelecek yıldan itibaren 45 milyon euro'ya yükselecek olan Ozan için Schalke yönetiminin 35 milyon euroluk bir teklife evet diyeceği belirtildi.

Bundesliga ekibiyle 2024 yazına dek sözleşmesi bulunan Ozan, bu sezon forma şansı bulduğu 28 maçta takımına 3 gol ve 1 asistlik bir katkı sunmuştu.


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