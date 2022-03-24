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Bomba iddia! "Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş'i bıraktı Şeyma Subaşı'ya gitti"

24.03.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı'nın yeni aşka yelken açtığı konuşuluyor. Seren Serengil'in iddiasına göre Ebru Gündeş'le ismi anılan Rassan Khoshnaw Gündeş'i bıraktı ve Şeyma Subaşı'na gitti.

Bomba iddia! "Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş'i bıraktı Şeyma Subaşı'ya gitti"

Evlilik hazırlığı yaparken ani bir kararla Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programında ilginç iddiaları gündeme getirdi. Bir süre önce Ebru Gündeş'le ismi anılan Rassan Khoshnaw iddialara göre ünlü şarkıcının sahnesine o kadar çok gitti ki Gündeş'in müşterileri azaldı.

Seren Serengil'in iddiası bununla da kalmadı. İddiaya göre Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş'i bırakıp Şeyma Subaşı'na gitti. Seren Serengil açıklamasında şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Emin bir yerden duydum. Bu Iraklı çocuk bir ay Ebru ile aşk yaşamış çocuk sonra uzamış. Şeyma ile berabermiş. Ona ağır kaldı. Ebru tip olarak da ağır olmaz. Bununla görüşüyormuş. Şeyma her ay 60 bin TL nafaka alıyormuş bu arada."

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Şeyma Subaşı
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