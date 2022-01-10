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Bomba iddia: Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Miles Chamley-Watson aşk yaşıyor

10.01.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin aşk hayatıyla ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. İddialara göre güzel oyuncu dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson ile fotoğraf çekiminde tanıştı ve kalbini ünlü sporcuya kaptırdı.

Bomba iddia: Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ve Miles Chamley-Watson aşk yaşıyor

Sadakatsiz dizisinin güzel oyuncusu Cansu Dere'nin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. İddialara göre dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson bir derginin çekimleri için Cansu Dere ile buluştu. Miles Chamley-Watson çekime geldiğinde Cansu Dere’den etkilenmiş.

İkili çekimlerde çok iyi anlaşmış olacak ki iddialara göre iki aydır birliktelermiş. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt'un iddiasında şu sözler yer alıyor:

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"Nerede, nasıl tanıştılar bilmiyorum ama aşkları yaklaşık iki ay önce başlamış. Aşıkları, geçen hafta piyasaya çıkan, bir Türk lüks yaşam dergisinin kapağında görünce "Ne alaka" demiştim. Meğer, Cansu Dere derginin kapağını da süsleyen fotoğraflarda adeta aşkını ilan etmiş! Ünlü eskrimci, önceki hafta İstanbul'a gelmiş, hem sevgilisi Cansu Dere ile hasret gidermiş hem de birlikte dergi için çok özel pozlar vermişler."

Ünlü skrimci Miles Chamley-Watson bir dönem Rihanna ile aşk yaşamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Cansu Dere
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