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Bomba iddia! "Senem Kuyucuoğlu erkek olmak için ameliyat olmayı bekleyen..."

24.02.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senem Kuyucuoğlu şu sıralar yeniden anılıyor. Hülya Avşar'ın sevgilisinin eski sevgilisi olduğu iddiasıyla gündeme gelen ünlü model hakkında Seren Serengil "Seçmiş olduğu cinsel tercihi belli" dedi. Seren Serengil ünlü modelin erkek olmayı arzuladığını da söyledi.

Bomba iddia! "Senem Kuyucuoğlu erkek olmak için ameliyat olmayı bekleyen..."

2009 Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci olan Senem Kuyucuoğlu Amerika’da katıldığı partilerin ifşa edilmesiyle zor günler yaşamıştı. Senem Kuyucuoğlu son dönemde yeniden gündemde...

Hülya Avşar'ın sevgilisini eski aşkı olduğu konuşulan Senem Kuyucuoğlu hakkında Seren Serengil ortaya yeni bir iddia attı. Bir kız arkadaşı olan ve cinsel yönelimini hiçbir zaman saklamayan model zaman zaman da sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaşıyor.

Seren Serengil Hülya Avşar iddiasını yalanlarken ünlü model hakkında "Senem Kuyucuoğlu erkek olmak için ameliyat olmayı bekleyen, isteyen, arzulayan..." derken sesi yayında sessize alındı.

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"ÖPÜŞME FOTOĞRAFLARI VAR"

Serengil konuşmasının devamında "Eşcinsel olduğunu açıklamış ve eskiden beri cinsel tercihi belli olan, kız arkadaşıyla öpüşürken fotoğrafları olan biri. Hülya Avşar iddiasını doğru bulmuyorum yayıncılık adına... Kız zaten cinsel kimliği açıklamışken..." dedi.

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Seren Serengil'in sesi sık sık yayından alındı.

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Hülya Avşar Seren Serengil Senem Kuyucuoğlu
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