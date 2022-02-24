MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hülya Avşar bir dönem asistanı olan Senem Kuyucuoğlu'nun sevgilisiyle mi birlikte? Bomba iddiaya yanıt

Hülya Avşar bir dönem asistanı olan Senem Kuyucuoğlu'nun sevgilisiyle mi birlikte? Bomba iddiaya yanıt

24.02.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar'ın sevgilisinin bir dönem asistanlığını yaptığı Senem Kuyucuoğlu'nun eski aşkı olduğunu Arto iddia etti. 2009 yılında Türkiye güzeli seçilen Kuyucuoğlu son dönemde sevgilisiyle öpüşme pozlarıyla dikkat çekiyordu. İddiaları duyan ünlü isim bakın ne dedi...

Hülya Avşar bir dönem asistanı olan Senem Kuyucuoğlu'nun sevgilisiyle mi birlikte? Bomba iddiaya yanıt

Hülya Avşar'ın sevgilisi Cemal Güzelci hakkında Arto ortaya ilginç bir iddia attı. İddiaya göre Hülya Avşar'ın sevgilisi 2009 yılında Türkiye güzeli seçilen Senem Kuyucuoğlu'nun eski aşkıydı. Arto Senem Kuyucuoğlu'na bir dönem asistanlık işi veren Hülya Avşar'ın Cemal Güzelci ile aşkını "Skandal" diye yorumladı.

8003_131293855854cc243be2c3f

Göler ise Senem Kuyucuoğlu'na çevrildi. Son dönemde kız arkadaşıyla öpüştüğü anları paylaşmasıyla dikkat çeken Senem Kuyucuoğlu üstü kapalı bir gönderme yaptı.

Ekran Alıntısı

Senem Kuyucuoğlu iddialara "Bir deli kuyuya taş atmış bin akıllı çıkaramamış! Vizyonunuza sağlık sayenizde bir yaşıma daha girdim" dedi.

Arto ve Seren Serengil birbirine girdi! Hülya Avşar'ın sevgilisiyle ilgili iddia kavga çıkardıArto ve Seren Serengil birbirine girdi! Hülya Avşar'ın sevgilisiyle ilgili iddia kavga çıkardı

Senem Kuyucuoğlu geçen sene tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtirafı sonrası herkes onu merak etti! İşte Yıldız Asyalı'nın son haliİtirafı sonrası herkes onu merak etti! İşte Yıldız Asyalı'nın son hali
Göğüs dekoltesine beğeni yağdıGöğüs dekoltesine beğeni yağdı
Küfürler ve yumruklar havada uçuşmuştu! "Survivor tarihinin en ağır..."Küfürler ve yumruklar havada uçuşmuştu! "Survivor tarihinin en ağır..."
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Senem Kuyucuoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihi an! Putin emri verdi, Rus işgali başladı

Tarihi an! Putin emri verdi, Rus işgali başladı

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası belli oldu!

ABD'den bir yaptırım kararı daha! Biden açıkladı

ABD'den bir yaptırım kararı daha! Biden açıkladı

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amaç herkesin koronavirüse yakalanması

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amaç herkesin koronavirüse yakalanması

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Tatlıses'e büyük şok! Kazandığı milyonluk ihale iptal edildi

Tatlıses'e büyük şok! Kazandığı milyonluk ihale iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Kaşlarını görenler gerçekliğini sorguladı! “Bu nasıl oluyor?”

Kaşlarını görenler gerçekliğini sorguladı! “Bu nasıl oluyor?”

Paylaşımı olay yarattı! “Karım o kadar seksi ki....”

Paylaşımı olay yarattı! “Karım o kadar seksi ki....”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.