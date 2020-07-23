Bomba iddia! Şeyma Subaşı ve Mehmet Germiyanlıgil aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz günlerde üstsüz pozuyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra yaklaşık iki yıldır İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşıyordu. Karantina dönemini Senia ile birlikte geçiren Subaşı, yeni normalleşme sürecinde soluğu tatilde aldı. Guido ise ülkesine döndü. O dönem çıkan ‘Ayrıldılar’ iddialarını yalanlayan Subaşı, dün yaptığı Instagram paylaşımı ile kafaları karıştırdı.

MEHMET GERMİYANLIGİL İLE YEMEK YEMİŞTİ

Elif Dürüst’ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli bir paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafa ‘My love’ yazdı. Bu paylaşım sonrası ise, geçen şubat ayında çıkan ‘Sevgili’ iddiaları da yeniden gündeme geldi. O dönem Subaşı, Germiyanlıgil ile başbaşa yemek yerken görüntülenmişti.

Aynı saatlerde Guido Senia'nın da bir kadınla paylaşım yapması gözlerden kaçmadı.

