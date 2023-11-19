Bomba iddia! 'Şeyma Subaşı ve Tuvana Türkay'ın eski aşkı öpüşürken yakalandı'

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanan sosyal Şeyma Subaşı hakkında bomba aşk iddiası gündeme geldi. Evliliği çok kısa süren ve psikolojik şiddet gördüğüne dair iddialarla dikkat çeken Subaşı iddialara göre bir mekanda yakalandı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Posta'da yer alan iddiaya göre Tuvana Türkay'la ilişkisini bitiren İzzet Antebi ile yakalandı.

İddiaya göre, Kütüphane adlı mekanda sarmaş dolaş eğlenen Şeyma Subaşı ve İzzet Antebi gece boyunca birlikte eğlendi. İkili, bir ara ise aşka gelerek öpüştü.





