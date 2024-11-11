Bomba idida: Napoli'nin Victor Osimhen için Galatasaray'dan talebini açıkladı! ''Haziran'da almak üzere...''

Galatasaray'da kısa sürede gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Osimhen için gazeteci Serdar Ali Çelikler'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Çelikler, sarı - kırmızılı kulüpte kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Nijeryalı golcü için Napoli'nin talep ettiği transfer şartlarını açıkladı.

NAPOLI'NİN OSIMHEN İÇİN TALEBİ

Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Napoli'nin Osimhen için istediği şartları “Napoli'nin Osimhen için istediği şartları öğrendim. Napoli, "75 milyon euro'nun 25 milyon euro'sunu hemen, 50 milyon euro'sunu Haziran'da almak üzere biz bu teklifi kabul ederiz." diyor.” diyerek açıkladı.

''FENERBAHÇE 'ÇOK ÖNEMLİ' BİR SANTRAFORLA GÖRÜŞÜYOR

Bir de Fenerbahçe ile ilgili bir duyum aldığını söyleyen Serdar Ali Çelikler, ''Duyduklarıma göre Fenerbahçe, Haziran ayı transferi için çok önemli bir santrforla görüşmelere başlamış. Bunların "Çok önemli santrfor" dedikleri En Nesyri gibi bir oyuncu da çıkabilir.'' dedi.