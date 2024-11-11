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Bomba idida: Napoli'nin Victor Osimhen için Galatasaray'dan talebini açıkladı! ''Haziran'da almak üzere...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.11.2024 23:56
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Galatasaray'da kısa sürede sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Victor Osimhen için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı golcünün bonservisini alabilmek adına yoğun çaba harcadığı biliniyor. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Napoli'nin Galatasaray'dan talep ettiği bonservis bedelini açıkladı. İşte detaylar...

Bomba idida: Napoli'nin Victor Osimhen için Galatasaray'dan talebini açıkladı! ''Haziran'da almak üzere...''

Galatasaray'da kısa sürede gösterdiği performansla kendine hayran bırakan Osimhen için gazeteci Serdar Ali Çelikler'den flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Çelikler, sarı - kırmızılı kulüpte kalmak istediğini her fırsatta dile getiren Nijeryalı golcü için Napoli'nin talep ettiği transfer şartlarını açıkladı.

NAPOLI'NİN OSIMHEN İÇİN TALEBİ

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Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Napoli'nin Osimhen için istediği şartları “Napoli'nin Osimhen için istediği şartları öğrendim. Napoli, "75 milyon euro'nun 25 milyon euro'sunu hemen, 50 milyon euro'sunu Haziran'da almak üzere biz bu teklifi kabul ederiz." diyor.” diyerek açıkladı.

''FENERBAHÇE 'ÇOK ÖNEMLİ' BİR SANTRAFORLA GÖRÜŞÜYOR

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Bir de Fenerbahçe ile ilgili bir duyum aldığını söyleyen Serdar Ali Çelikler, ''Duyduklarıma göre Fenerbahçe, Haziran ayı transferi için çok önemli bir santrforla görüşmelere başlamış. Bunların "Çok önemli santrfor" dedikleri En Nesyri gibi bir oyuncu da çıkabilir.'' dedi.

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Ali Koç SSC Napoli fenerbahçe galatasaray Victor Osimhen
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