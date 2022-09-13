MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bomba ihanet iddiası: Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ı Samar Dadgar'a aldattı!

Bomba ihanet iddiası: Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ı Samar Dadgar'a aldattı!

13.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir İranlı modacı Samar Dadgar ile sevgili olan Özcan Deniz hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre, Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile evli olduğu sırada Samar Dadgar ile görüşmeye başlamış!

Özcan Deniz'in yeni aşkı olan Samar Dadgar meğerse yeni bir aşk değilmiş! Beyaz TV'de ekranan gelen Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre, Deniz, 24 yaş küçük aşkıyla, Feyza Aktan ile evlenmeden önce de sevgiliymiş! Öyle ki Dadgar, Özcan Deniz'in evliliğini yıkan isim olarak olarak anılıyor.

KARISINI SAMAR DADGAR'LA ALDATTI İDDİASI

Seren Serengil'in iddiasına göre; Samar Dadgar, Özcen Deniz, Feyza Aktan'la evliyken Özcan Deniz'in çok büyük hayranı. İran'dan İstanbul'a geliyor ve dizide figüran olarak Özcan Deniz'le tanışıyor.

Dadgar, 2016 yılı tarihli Instagram gönderisinde, Özcan Deniz'in dizisinin yapım şirketinden post paylaşıyor. Özcan Deniz de 2017 yılında aynı yapım şirketinden paylaşım yapıyor.

İddiaya göre Özcan Deniz, Feyza Aktan ve Samar Dadgar ile aynı zamanlarda tanışmış ve Feyza Aktan ile evliliği süresince Dadgar ile görüşmeye devam etmiş.

ANNESİ İSTEMİYOR ÇÜNKÜ...

Serengil'in iddiasına göre Özcan Deniz'in annesinin Samar Dadgar'ı istememesinin sebebi, ilişkinin evliyken başlaması yönünde.

Başka bir iddiaya göre Samar Dadgar, Özcan Deniz'in boşanmasının ardından, Deniz ile yaşamaya başlıyor ve Özcan Deniz'in annesini evden gönderiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar sonra gelen ifşa! "Sizi bir nevi kandırıyorlar"Yıllar sonra gelen ifşa! "Sizi bir nevi kandırıyorlar"
Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay olduKadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu
"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı
Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Samar Dadgar Feyza Aktan Modacı moda feyza aktan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde son günler paniği!

Otomobilde son günler paniği!

Promosyonda 'tarihi rekor' getirecek hamle!

Promosyonda 'tarihi rekor' getirecek hamle!

Maaşlar şekilleniyor! Ek zam gündemde

Maaşlar şekilleniyor! Ek zam gündemde

Öyle bir bağırdı ki yanından geçerken Erdoğan da şaşırdı

Öyle bir bağırdı ki yanından geçerken Erdoğan da şaşırdı

Wanda Nara'dan engel! Terim'i çılgına çevirdi

Wanda Nara'dan engel! Terim'i çılgına çevirdi

Kiracı ve ev sahibi milyonları ilgilendiriyor! Yeni yöntem ‘noterden ihtarname’: ‘İspatlanmadığı sürece geçersiz’

Kiracı ve ev sahibi milyonları ilgilendiriyor! Yeni yöntem ‘noterden ihtarname’: ‘İspatlanmadığı sürece geçersiz’

İlginizi Çekebilir

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

Mastürbasyon macerası kötü bitti! Telefonuyla tuvalete gidince..

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

''Türkiye'deki operasyonun ardından kazancımı üçe katladım!''

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.