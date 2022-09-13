Bomba ihanet iddiası: Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ı Samar Dadgar'a aldattı!

Özcan Deniz'in yeni aşkı olan Samar Dadgar meğerse yeni bir aşk değilmiş! Beyaz TV'de ekranan gelen Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre, Deniz, 24 yaş küçük aşkıyla, Feyza Aktan ile evlenmeden önce de sevgiliymiş! Öyle ki Dadgar, Özcan Deniz'in evliliğini yıkan isim olarak olarak anılıyor.

KARISINI SAMAR DADGAR'LA ALDATTI İDDİASI

Seren Serengil'in iddiasına göre; Samar Dadgar, Özcen Deniz, Feyza Aktan'la evliyken Özcan Deniz'in çok büyük hayranı. İran'dan İstanbul'a geliyor ve dizide figüran olarak Özcan Deniz'le tanışıyor.

Dadgar, 2016 yılı tarihli Instagram gönderisinde, Özcan Deniz'in dizisinin yapım şirketinden post paylaşıyor. Özcan Deniz de 2017 yılında aynı yapım şirketinden paylaşım yapıyor.

İddiaya göre Özcan Deniz, Feyza Aktan ve Samar Dadgar ile aynı zamanlarda tanışmış ve Feyza Aktan ile evliliği süresince Dadgar ile görüşmeye devam etmiş.

ANNESİ İSTEMİYOR ÇÜNKÜ...

Serengil'in iddiasına göre Özcan Deniz'in annesinin Samar Dadgar'ı istememesinin sebebi, ilişkinin evliyken başlaması yönünde.

Başka bir iddiaya göre Samar Dadgar, Özcan Deniz'in boşanmasının ardından, Deniz ile yaşamaya başlıyor ve Özcan Deniz'in annesini evden gönderiyor.

