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  4. Bombayı patlattılar! 105 milyon Euro karşılığında Real Madrid forması giyecek

Bombayı patlattılar! 105 milyon Euro karşılığında Real Madrid forması giyecek

07.06.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid, Monaco'nun genç orta sahası Aurelien Tchouameni transferinde mutlu sona çok yakın. Ronaldo'nun transfer edilmesi konuşulurken bu ismin gündeme gelmesi taraftarların hayallerini suya düşürdü. 104 milyon euro gibi bir bedelle Real Madrid'e katılmaya hazırlanan Tchouameni transferi çok yakında resmi olarak açıklanacak.

Bombayı patlattılar! 105 milyon Euro karşılığında Real Madrid forması giyecek
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da sezonu zaferle tamamlayan Real Madrid'de transfer harekatı sürüyor. Kylian Mbappe arzusunu yerine getiremeyen İspanyol devi, Fransa'dan ilgilendiği bir başka yıldız futbolcuyu kadrosuna katıyor.

104 MİLYON EURO

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The Athletic'te yer alan habere göre Real Madrid bir süredir gündeminde olan Aurelien Tchouameni için kulübü Monaco ile anlaşmaya vardı. Buna göre İspanyol kulübü genç futbolcu için 104 milyon euro'yu aşan bir ücret ödeyecek. 22 yaşındaki Fransız futbolcu Bordeaux altyapısında yetişti. Ligue 1'de ilk maçına 18 yaşında çıkan genç futbolcu 2020'nin Ocak ayında 18 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

RONALDO TRANSFERİ SUYA DÜŞECEK

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Bu transferin ardından Ronaldo'ya ayrılacak olası bütçe kullanılmış olacak. Real Madridli taraftarların tekrar takımda görmek istediği Ronaldo transferi böylece suya düşecek.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
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