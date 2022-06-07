Bombayı patlattılar! 105 milyon Euro karşılığında Real Madrid forması giyecek

Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da sezonu zaferle tamamlayan Real Madrid'de transfer harekatı sürüyor. Kylian Mbappe arzusunu yerine getiremeyen İspanyol devi, Fransa'dan ilgilendiği bir başka yıldız futbolcuyu kadrosuna katıyor.

104 MİLYON EURO

The Athletic'te yer alan habere göre Real Madrid bir süredir gündeminde olan Aurelien Tchouameni için kulübü Monaco ile anlaşmaya vardı. Buna göre İspanyol kulübü genç futbolcu için 104 milyon euro'yu aşan bir ücret ödeyecek. 22 yaşındaki Fransız futbolcu Bordeaux altyapısında yetişti. Ligue 1'de ilk maçına 18 yaşında çıkan genç futbolcu 2020'nin Ocak ayında 18 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

RONALDO TRANSFERİ SUYA DÜŞECEK

Bu transferin ardından Ronaldo'ya ayrılacak olası bütçe kullanılmış olacak. Real Madridli taraftarların tekrar takımda görmek istediği Ronaldo transferi böylece suya düşecek.



