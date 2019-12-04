Boncuklu Tarla, Göbeklitepe'den bin yıl daha eski bulgular içeriyor

Bu çalışmanın yürütüldüğü yerler arasında Boncuklu Tarla'nın da geldiğini ifade eden Özcoşar, bu alanın insanlık tarihi için yeni bilgiler ve bulgular içerdiğini belirtti.

Özcoşar, Göbeklitepe'nin bu manada uyandırdığı heyecana değinerek, şöyle konuştu:

"Arkamda gördüğünüz Boncuklu Tarla'daki kazı alanı tam olarak da Göbeklitepe'deki bulguları destekleyen, hatta ondan bin yıl daha öncesine giden bazı bulgular içeriyor. Bu yönüyle aslında ilk yerleşik hayata geçenlerin inançlı insanlar olduklarını ispatlayan bir bulgu olarak değerlendirmek mümkün. Bunun üzerinden değerlendirdiğimizde aslında bulunduğumuz bölge insanlığın ilk yerleşik alanlarından biri olması, buraya yerleşen ilk insanların inançlı olduklarını göstermesi açısından önemli bir alan."

- "Göbeklitepe'den daha eski bir yapının yayındayız"

Göbeklitepe ve Boncuklu Tarla karşılaştırıldığında benzer hususlar bulunduğuna dikkati çeken Özcoşar, "Ama şöyle çok bir özellik var. Bulunduğumuz alan Göbeklitepe'den bin yıl daha eski olabilecek bazı bulguları içeriyor. Dolayısıyla Göbeklitepe'den daha eski bir yapının, daha kadim bir yapının yanında duruyoruz şu anda. Öyle bir farktan bahsedebiliriz." diye konuştu.