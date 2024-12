Bonservisinin bulunduğu takımıyla dalga geçti... Avrupa'nın gündemine oturdu! İngilizler çıldırdı: "Tokatlanacaksın ve susacaksın!"

Marsilya'nın yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Neal Maupay, yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Fransa Ligue 1'de lider PSG'nin 1 maç eksiğiyle 10 puan arkasında yer alan Marsilya'da top koşturan Maupay, bu sezon 12 maçta 2 gol, 4 asist yaptı.

Bonservisinin bulunduğu Everton ise Premier Lig'de zor günler geçiriyor. Teknik direktör Sean Dyche yönetiminde, 17 puanla 16. sırada yer alan İngiliz ekibi, kümede kalma mücadelesi veriyor.

Fransız golcü Maupay, Everton'ın ligde son olarak Nottingham Forest'a 2-0 kaybettikleri maçtan sonra kişisel x hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

28 yaşındaki golcü oyuncu, "Ne zaman kötü bir gün geçirsem Everton'ın maç skoruna bakar ve gülümserim" paylaşımı yaparak takımıyla dalga geçti.

Whenever I’m having a bad day I just check the Everton score and smile 🙂