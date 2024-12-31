SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Bonservisinin bulunduğu takımıyla dalga geçti... Avrupa'nın gündemine oturdu! İngilizler çıldırdı: "Tokatlanacaksın ve susacaksın!"

Bonservisinin bulunduğu takımıyla dalga geçti... Avrupa'nın gündemine oturdu! İngilizler çıldırdı: "Tokatlanacaksın ve susacaksın!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.12.2024 08:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız ekibi Marsilya'nın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Neal Maupay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İngiliz taraftarları adeta çıldırttı. Söz konusu paylaşım Avrupa'nın bir numaralı gündem maddesi olurken, Fransız futboluya, "Tokatlanacaksın ve susacaksın" yanıtları geldi. İşte detaylar...

Bonservisinin bulunduğu takımıyla dalga geçti... Avrupa'nın gündemine oturdu! İngilizler çıldırdı: "Tokatlanacaksın ve susacaksın!"

Marsilya'nın yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Neal Maupay, yaptığı paylaşımla gündem oldu.

BU SEZON MAUPAY

457202409_1131524385441718_965516865075092197_n

Fransa Ligue 1'de lider PSG'nin 1 maç eksiğiyle 10 puan arkasında yer alan Marsilya'da top koşturan Maupay, bu sezon 12 maçta 2 gol, 4 asist yaptı.

ZOR GÜNLER GEÇİRİYORLAR

Screenshot_10

Bonservisinin bulunduğu Everton ise Premier Lig'de zor günler geçiriyor. Teknik direktör Sean Dyche yönetiminde, 17 puanla 16. sırada yer alan İngiliz ekibi, kümede kalma mücadelesi veriyor.

YAPTIĞI PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

974af6cb1b6bc5561a42e4f2d504ed10

Fransız golcü Maupay, Everton'ın ligde son olarak Nottingham Forest'a 2-0 kaybettikleri maçtan sonra kişisel x hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

28 yaşındaki golcü oyuncu, "Ne zaman kötü bir gün geçirsem Everton'ın maç skoruna bakar ve gülümserim" paylaşımı yaparak takımıyla dalga geçti.

"TOKATLANACAKSIN VE SUSACAKSIN"

Screenshot_11

Yaptığı söz konusu paylaşımla Everton taraftarını çileden çıkartan Maupay'a İngiliz futbolsever, "Bir dahaki sefer Everton ile karşılaştığında tokatlanacaksın ve susacaksın" yanıtını verdi. Tecrübeli oyuncu ise taraftara, "Gelecek sene Championship'te görüşürüz" yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Ligue 1 futbol ingiltere premier lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Füze yağdırdılar! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçtı

Füze yağdırdılar! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçtı

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

Galatasaray'da veda hazırlığı... Ülkesine geri dönüyor!

Galatasaray'da veda hazırlığı... Ülkesine geri dönüyor!

İmzalar atıldı! Beklenen gerçekleşti... Galatasaray ilk transferini yaptı!

İmzalar atıldı! Beklenen gerçekleşti... Galatasaray ilk transferini yaptı!

Bonservisinin bulunduğu takımıyla dalga geçti... Avrupa'nın gündemine oturdu! İngilizler çıldırdı: "Tokatlanacaksın ve susacaksın!"

Bonservisinin bulunduğu takımıyla dalga geçti... Avrupa'nın gündemine oturdu! İngilizler çıldırdı: "Tokatlanacaksın ve susacaksın!"

Arda Güler, Real Madrid'den ayrılacak mı? Dedesi takım ismi vererek açıkladı! "Onun tek hayali..."

Arda Güler, Real Madrid'den ayrılacak mı? Dedesi takım ismi vererek açıkladı! "Onun tek hayali..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.