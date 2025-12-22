Fenerbahçe'nin yeni transferi kulübünde öyle şeyler yaşadı ki! Maçın yıldızı olmuştu ama...

Fenerbahçe’nin transferi konusunda her konuda anlaşmaya vardığı Hollandalı orta saha Joey Veerman, PSV kariyerinin son maçına Utrecht deplasmanında çıktı. Hollanda Ligi’nin 17. haftasında oynanan mücadelede PSV, rakibini 2-1 mağlup ederken Veerman performansıyla maçın öne çıkan ismi oldu.

SAHANIN EN İYİSİYDİ

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Veerman, maç boyunca en fazla topla buluşan oyuncu olarak dikkat çekti. Hücum bölgesinde yaptığı isabetli paslarla PSV’nin oyununu yönlendiren Hollandalı futbolcu, takımının ataklarında kilit rol üstlendi.

ASİST YAPTI

PSV’nin 2-1 öne geçtiği golde de sahneye çıkan isim yine Veerman oldu. 76. dakikada Perisic’in attığı golde köşe vuruşunu kullanan Veerman, kornerden yaptığı asistle skoru belirleyen hamleyi yaptı. Maç boyunca PSV’nin tüm duran toplarında topun başına geçen isimdi.

OYUNDAN ALININCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

dakikada kenara alınan Veerman, bu karara verdiği tepkiyle gündeme geldi. Oyundan çıkarken büyük şaşkınlık yaşayan yıldız futbolcunun o anları kameralara yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

RÖPORTAJA İZİN VERMEDİLER

Veerman’ın maç sonu basın mensuplarının karşısına çıkmaması da dikkat çekti. Normal şartlarda PSV maçlarının ardından açıklama yapan Hollandalı oyuncu, Utrecht karşılaşması sonrası doğrudan soyunma odasına geçti. ESPN’in maç sonu yayınında Kamperman, “Elbette Joey Veerman ile konuşmayı çok isterdik. Ama PSV buna izin vermiyor. Onu kameraların karşısına çıkaramıyoruz” ifadelerini kullandı.