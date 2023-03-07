Bor madeni nerelerde kullanılır, neler yapılabilir? Bor madeni nedir, hangi alanlarda kullanılır?

Bor madeni, atom numarası 5 olan ve periyodik tabloda B sembolüyle gösterilen bir elementtir. Yarı metal olan bor hem Güneş Sistemi hem de Dünya kabuğunda oldukça düşük miktarda bulunur. Sert yapıya sahip ve ısıya dayanıklı bir maden olan bor, ilk olarak Tibet’te kullanılmıştır. Sonraki yıllarda ise Hititler ve Sümerler, boru gümüş ve altın işlemeciliğinde kullanmıştır. Tarih boyunca pek çok uygarlık bu madeni, çeşitli alanlarda kullanmıştır. Ancak son dönemlerde bor madeni daha da popüler hâle gelmiştir.

Bor madeni nerelerde kullanılır?

Önümüzdeki dönemlerde petrolden daha değerli olacağı öngörülen bor madeni, nötronları absorbe edebilme özelliğine sahiptir. Bu özelliği ile vazgeçilmez bir maden olarak öne çıkar. Pasif-aktif güvenlik sistemlerinde oldukça önemli bir role sahip olan bor, bazı maddelerin iletkenliklerini azaltmayı da sağlar. Uzay teknolojisinde de kullanılan bir madendir. İnsan hayatında önemli bir yer tutar. Nükleer yakıt teknolojisi, elektronik rafinasyon, dezenfektanlar ve antiseptiklerde de kullanılır.

Bor madeni ile neler yapılabilir?

Bor madenini kullanarak yapılabilecek pek çok şey vardır. Çok kullanılmayan bir maden gibi görünse de aslında insan hayatı açısından önemlidir. Sabun ve deterjan üretiminde oldukça sık bor kullanılır. Ayrıca bitki ve böcek öldürücülerin ve dezenfektanların içinde de bu madenden yararlanılır. İlaç ve kozmetik ürünlerinde, temizlik malzemelerinde, bilgisayar teknolojilerinde de bor kullanılır.

Türkiye'de bor madeni hangi illerde var?

Dünyadaki bor rezervinin %72’si Türkiye’dedir. Ülkemizde en çok bor bulunan yerler ise şunlardır:

Eskişehir – Kırka: Bir yılda 800.000 ton bor üretilir.

Balıkesir – Bigadiç: Bir yıllık üretim kapasitesi 200.000 tondur.

Kütahya – Kestelek: Bir yılda 100.000 ton üretim kapasitesine ulaşır.

Kütahya – Emet: Bir yılda 500.000 ton üretim ihtiyacını karşılar.

Bor madeni hangi alanlarda kullanılır?

400’den fazla kullanım alanına sahip bor, insan hayatı için büyük öneme sahip bir madendir. Bor madeni kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir: