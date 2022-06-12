"Borçlar belimi büktü" diyen Serdar Ortaç kaç para ödediğini açıkladı

Daha önce 40 milyon TL değerinde bir evi olduğunu söyleyen Serdar Ortaç Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra nafaka borçlarıyla sık sık gündeme gelmişti. Borçları olan ve bu konuda zaman zaman açıklamalar yapan Serdar Ortaç son olarak 'Etin Jönü' lakaplı Gürkan Topçu'nun mekânındaydı.

Ortaç, Sinan Akçıl'ın 'Serdar şarkı yapınca yaz gelirdi, bu yıl yapmadığı için ben yaptım" sözlerine şu yanıtı verdi:

BORCU KAÇ PARA?

Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım.

BİTMEMİŞ ALBÜMÜ SATMIŞ!

Serdar Ortaç, eski parçalarını ünlü isimlerin seslendireceği bir albüm için aranjör Ozan Çolakoğlu ile anlaşmıştı. Sık sık kumar alışkanlığıyla, bu nedenle kaybettiği paralarla ve borçlarıyla gündeme gelen sanatçını, çözüm olarak dikkat çeken bir yönteme başvurduğu öğrenilmişti.

Maddi olarak zor durumda kaldığı için tüm şarkılarının telif haklarını satma yoluna giden popçunun, beş yıllık süre karşılığında 1 milyon TL aldığı iddia edilmişti.

