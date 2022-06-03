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Serdar Ortaç kendine öyle bir gelir kapısı buldu ki... Ayda 120 bin lira kazanıyor

03.06.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Vural'dan Cengiz Kurtoğlu'na pek çok ünlü isim şoke eden bir gelir kapısı buldu. Belli bir ücret karşılığında ünlü isimler kişiye özel video çekerek inanılmaz paralar kazanıyor. Serdar Ortaç da bu kervana katılarak bu işten ayda 120 bin lira kazanmaya başladı.

Serdar Ortaç kendine öyle bir gelir kapısı buldu ki... Ayda 120 bin lira kazanıyor

Ünlü isimlerin yeni gelir kapısı gündem oldu. Kişiye özel videolarla, doğum günü gibi özel kutlamalar, tebrik ve karşı tarafa iletilmek istenen özel mesajlar artık ünlü isimler tarafından iletiliyor. Bu sistem ünlü sanatçılara dudak uçuklatan paralar kazandırıyor. Yılmaz Vural ve Cengiz Kurtoğlu'ndan sonra bu kervana Serdar Ortaç da katıldı.

Serdar Ortaç konuya dair; Günaydın yazarı Tuba Kalçık'a konuştu. Ortaç "Maksadım para kazanmak değil, insanları mutlu etmek... Yaklaşık bir yıldır bir sosyal medya platformu ile anlaşarak sevenlerime özel videolar çekiyorum. Doğum günlerini kutluyorum, küs olan çiftleri barıştırıyorum, yani benim aracılığımla karşı tarafa istedikleri özel mesajı iletiyorlar. Videolarımda bazen küçük bir bölüm de olsa şarkı da söylüyorum. Ayda ortalama 100 video çekiyorum. Bana büyük bir ilgi var. En çok video'su istenen ünlü isim benim.

PARAYI YIL SONUNDA ALACAK

Sevenlerimin hepsi özel ve onları mutlu etmek için de bu platformla iş birliği yapıyorum. Videolar karşılığında belli bir ücret ödeniyor. Bana yıl sonunda ödenecek. Ben videoları para kazanmak için çekmiyorum, önemli olan sevenlerimin özel olduğunu onlara göstermek.

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İşte Serdar Ortaç'ın yeni mesleği! Resmen para basıyor! Kazandığı rakam dudak uçuklattı!
Yurt dışında birçok ünlü isim, kişiye özel videolar çekiyor. Bizim ülkemizde bu sistem daha yeni bir sistem, yaygın kullanılmıyor. Dünyaca ünlü isimler ayda çok daha büyük sayıda videolar çekip, büyük paralar kazanıyor."

Bir dönem çok fazla kumar borcu olan Serdar Ortaç, sosyal medyada kişiye özel videolar çekerek ayda 120 bin lira kazanıyor.


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Serdar Ortaç
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