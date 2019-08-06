Bordeaux, Laurent Koscielny ile sözleşme imzaladı

Bordeaux Kulübü, sağlık kontrolünden geçen 33 yaşındaki Fransız futbolcu Koscielny ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basını, Bordeaux'nun bu transfer için Arsenal'a 5 milyon avro ödediğini öne sürdü.

Ülkesinde Guingamp, Tours ve Lorient forması giyen Koscielny, son 9 yıldır Arsenal'da görev yaptı. Geçen sezon İngiltere temsilcisinde 17 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 3 gol attı.

