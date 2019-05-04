Borderlands 3 için oynanış videosu yayınlandı

Genel kanı devam oyununun E3 2019 etkinliğinde tanıtılacağı yönündeydi. Fakat 2K etkinliğe yaklaşık olarak 1.5 ay kala serisinin yeni oyununu tüm detaylarıyla oyun severlerin beğenisine sundu.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilen yeni Borderlands oyunu, temel dinamikler açısından ilk 2 oyunun izinden gidiyor.

Yine oldukça geniş bir açık dünyada, bize verilen onlarca görevi yerine getirmeye uğraşacağız. Serinin ilk iki oyununda olduğu gibi Borderlands 3’te de 4 kişiye kadar co-op desteği bulunacak. Bu sayede devasa Borderlands haritasında daha özgürce hareket edebileceksiniz.

Oyunda yine 4 Vault Hunter’dan birisini seçeceğiz. Tabi ki yüzlerce özelleştirme seçeneği sayesinde kendi stilinizi ortaya koyma şansına da erişmiş olacaksınız.

İlk 2 oyunda olduğu gibi devam oyununda da yüzlerce farklı silah oyun severleri bekliyor olacak.

Serinin yeni oyunu yayınlanacağı 3 platform için de eş zamanlı olarak raflardaki yerini almış olacak. Yayıncı ekip tarafından yapılan açıklamada oyunun 13 Eylül itibariyle satışa sunulacağı belirtildi. Bu arada Borderlands 3’ün PC’de Epic Games Store‘a özel olacağını hatırlatalım.

Oynanış videosunu izlemek için buraya tıklayınız

