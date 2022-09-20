Bornova Belediyesine grev kararı asıldı

İZMİR (AA) - Bornova Belediyesi şirketi BORBEL ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine belediyeye grev kararı asıldı.

DİSK Genel İş Sendikası 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, yaptığı açıklamada, 1580 işçiyi ilgilendiren TİS sürecinde belediye yönetiminin yüzde 30 zam önerisinde bulunduğunu söyledi.

TİS görüşmelerini 2 dönemdir Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile yürüttüklerini hatırlatan Genç, "CHP'li belediyelerin işçilerin karşısına diktiği iş veren örgütü SODEMSEN ile... Grev gerçekleştiğinde Bornova halkının etkileneceğini biliyoruz ancak bunun sorumlusu emeğiyle geçinenler değil, işçiye yoksulluğu reva gören SODEMSEN ve CHP siyasetidir. Gerçekten sosyal bir belediyecilik yapılmak isteniyorsa pandemi ve deprem demeden çalışan işçinin talebi karşılanmalı." dedi.

Bornova Belediyesinin, taleplerini kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Genç, bunun için bütçelerinde gerekli kaynağın olduğunu bildiklerini aktardı.

Grev sürecine resmi olarak bugün girdiklerini anlatan Genç, "Yasal olarak 60 gün içerisinde grevimiz başlayacak. Buradan herkese bir kez daha ilan edelim. İşçinin onay vermediği bir sözleşme kaçınılmaz olarak grev demektir. Başka türlüsü bizim için kabul edilemez." diye konuştu.

Genç, grev kararını belediyenin giriş kapısına astıklarını kaydetti.

