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BÖRÜ 6. yeni bölüm (FİNAL): Darbenin ayak sesleri

BÖRÜ HABERLERİ  | 11.04.2018 14:04 | Son Güncelleme

BÖRÜ 6. yeni bölümü ile final yapıyor. Star TV'de ekrana gelen ve Dağ 2 filmi ekibinin hazırladığı BÖRÜ final bölümünde 15 Temmuz darbesinin ayak sesleri geliyor. Sinema filminden önceki son bölümünde heyecan ve aksiyon dorukta olacak. BÖRÜ, IŞİD'in kanlı eylemini önleme çalışıyorken yaklaşan darbenin ayak sesleri gelmeye başlar. BÖRÜ 6. final bölümü fragmanı, özeti ve online izleme linki haberimizde.

BÖRÜ 6. yeni bölüm (FİNAL): Darbenin ayak sesleri

BÖRÜ 6. ve final bölümü ile bu akşam Star TV'den ekrana gelecek. Her bölümü sinema tadında olan BÖRÜ'de finale doğru herşey gün yüzüne çıkıyor. İrfan Başkan'ın hapiste çıkması ile morali yükselen BÖRÜ'yü yeni tehlike beklemektedir. Tek başına IŞİD eylemine karşı duran Kaya ölümle burun buruna gelirken ülkede sinsice ilerleyen çok daha büyük bir tehlikenin ayak sesleri gelmeye başlar. BÖRÜ 6. bölümde 15 Temmuz 2016'yı anlatıyor. İşte BÖRÜ final bölümü fragmanı, özeti, online izleme linki...

SÖZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

IŞİD, İstanbul Maslak'ta bir gökdelene büyük ve kanlı bir eylem yapmak üzereyken, orada tesadüfen bulunan Kaya mecburen ilk müdahaleyi yapmak zorundadır. 13 teröriste karşı tek başına, gecenin geç saatlerinde, bitkin bir halde BÖRÜ'deki arkadaşları gelene kadar dayanmak zorundadır. Sivillerin zarar görmesini engellemek zorunda olan Kaya'ya güç veren yegane şey, aynı örgütün katlettiği kız kardeşinin intikamını alma tutkusudur.

Bu esnada ise ülkede bazı çarklar dönmeye başlamış, 2016 senesinin ortasında Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılaştığı en büyük ve sinsi tehlikelerden biri sessizce bir kasırgaya dönüşmek üzeredir. Gölge savaşında mahşer, artık son evresine girmiştir. Gün, 15 Temmuz 2016'dır.

BÖRÜ 6. final bölümü izle (11 Nisan Star TV 20.00)

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