Börülce nedir, faydaları neler? Börülce nasıl pişirilir?

Kışın kurusu yazın tazesi yenilen börülcenin faydaları saymakla bitmiyor. Protein deposu olan börülce yüksek oranda A vitaminine sahiptir. Magnezyum, demir ve çinko yönünden de oldukça zengindir.

Protein Deposu Börülce Nedir?

Börülce nedir diye sorulduğunda kısaca baklagil ailesinden olan bir fasulye türüdür. Üç yaprakçık birleşiminden olan bir tarım bitkisidir. Ege bölgesinde oldukça fazla tüketilen börülce, uzmanlar tarafından önerilen besinler arasındadır. Bir çok hastalığın iyileşmesinde önemli rol oynar. Özellikle kışın kurutulmuş olarak sofranızda bulunan börülcenin salatası ayrı bir tat verirken taze börülcenin yemeği ayrı bir lezzete sahiptir. Besin değeri oldukça yüksek, bin derde deva olan börülce faydalarını sizler için araştırdık.

Kalp Dostu Börülce

Her mevsim tüketilen mineral deposu börülce, sağlık için oldukça faydalıdır. Salata, yemek ve pilav gibi birçok eşsiz lezzet yaratan börülce kalbe iyi geliyor. En çok Ege olmak üzere tüm bölgelerde tüketilen börülce zayıflamak isteyen kişiler içinde oldukça yararlıdır.

Sindirimi Kolaylaştıran Börülcenin Faydaları

Lif oranı oldukça yüksek olan börülce sindirimi kolaylaştırarak bağırsak sağlığını korur ve zayıflamaya yardımcı olur. 100 gram börülcede ortalama 10 gram lif bulunur. Bu lifler bağırsakların düzenli çalışmasına ve kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca liflerin içeriğinde bulunan karbonhidrat, şeker dengesinin korunmasına büyük katkı sağlar. Şeker hastaları gönül rahatlığıyla börülce yemeği tüketebilir. Börülcenin içeriğinde yüksek protein bulunur. Gelişme çağındaki çocuklarda, saç ve tırnak sağlığı için oldukça destekleyici bir besindir. Çinko bakımından oldukça zengindir. Hücrelerin yenilenmesi ve yaraların iyileşmesine katkı sağlar. Protein deposu börülce, bağışıklık sistemini güçlendirir ve saç dökülmesini engeller.