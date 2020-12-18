Börülce nedir, faydaları neler? Börülce nasıl pişirilir?

Kışın kurusu yazın tazesi yenilen börülcenin faydaları saymakla bitmiyor. Protein deposu olan börülce yüksek oranda A vitaminine sahiptir. Magnezyum, demir ve çinko yönünden de oldukça zengindir.
Börülce nedir diye sorulduğunda kısaca baklagil ailesinden olan bir fasulye türüdür. Üç yaprakçık birleşiminden olan bir tarım bitkisidir. Ege bölgesinde oldukça fazla tüketilen börülce, uzmanlar tarafından önerilen besinler arasındadır. Bir çok hastalığın iyileşmesinde önemli rol oynar. Özellikle kışın kurutulmuş olarak sofranızda bulunan börülcenin salatası ayrı bir tat verirken taze börülcenin yemeği ayrı bir lezzete sahiptir. Besin değeri oldukça yüksek, bin derde deva olan börülce faydalarını sizler için araştırdık.
Her mevsim tüketilen mineral deposu börülce, sağlık için oldukça faydalıdır. Salata, yemek ve pilav gibi birçok eşsiz lezzet yaratan börülce kalbe iyi geliyor. En çok Ege olmak üzere tüm bölgelerde tüketilen börülce zayıflamak isteyen kişiler içinde oldukça yararlıdır.
Lif oranı oldukça yüksek olan börülce sindirimi kolaylaştırarak bağırsak sağlığını korur ve zayıflamaya yardımcı olur. 100 gram börülcede ortalama 10 gram lif bulunur. Bu lifler bağırsakların düzenli çalışmasına ve kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca liflerin içeriğinde bulunan karbonhidrat, şeker dengesinin korunmasına büyük katkı sağlar. Şeker hastaları gönül rahatlığıyla börülce yemeği tüketebilir. Börülcenin içeriğinde yüksek protein bulunur. Gelişme çağındaki çocuklarda, saç ve tırnak sağlığı için oldukça destekleyici bir besindir. Çinko bakımından oldukça zengindir. Hücrelerin yenilenmesi ve yaraların iyileşmesine katkı sağlar. Protein deposu börülce, bağışıklık sistemini güçlendirir ve saç dökülmesini engeller.
İçerisindeki magnezyum sayesinde proteinin sentezlenmesi sağlanır, böylelikle vücut aldığı besinden gerekli enerjiyi elde edebilir. Ayrıca manganez minerali enerji üretirken cinsel istekliliği artırarak libidoyu yükseltir. Kısırlığa iyi geldiği savunulmaktadır. Vücuda gereken A vitamini ve demiri bir bardak börülceden alabilirsiniz. A vitaminin kanser önleyici etkisi vardır bununla birlikte demir eksikliği anemisinin giderilmesinde yardımcı olur. Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.Yorgunluğu giderir ve rahat bir uyku çekmenizi sağlar. B1,B2, kalsiyum gibi vitaminleri barındırarak ağız ve diş sağlığında etkili rol oynar. Peki, her derde deva börülce nasıl yapılır, işte birbirinden lezzetli börülce tarifleri.
Kış aylarında sofraların vazgeçilmezi haline gelen börülce salatası; vegan ve vejetaryenler içinde uygundur.
Malzemeler
Önceden 20 dakika boyunca suda haşlanmış olan börülceleri süzgeç yardımıyla süzün.
2 adet domatesi,kapya biberi ve soğanı doğrayıp derince bir kaba koyun. İçerisine haşlanmış börülceyi dökün. Yarım avokadoyu küçük küpler halinde doğrayın. Zeytinyağı ile birlikte yarım limonu sıkın. Son olarak tuz ve arzu ettiğiniz baharatları ilave edin. Servis ederken üzerine bir tutam fesleğen ya da maydonoz ekleyebilirsiniz.
Sıcak yaz akşamlarında sofraların vazgeçilmezi haline gelen börülce yemeği; ağzınızda enfes tat bırakırken bir yandan da sağlığınızı korumaya yardımcı olur. İşte börülce yemeği nasıl yapılır sorusunun cevabı;
Malzemeler
Yarım kilo taze börülceyi ayıklayın. Ayıkladığınız börülceyi ortadan iki parçaya bölün.Tüm börülceleri süzgeç yardımıyla iyice yıkayın. Ardından bir adet soğanı ince şekilde doğrayarak tava içerisinde zeytinyağı ile beraber rengi pembeleşinceye kadar kavurun. İki adet biberi doğrayarak soğanların üzerine atıp bir iki kaşık çevirin. Daha sonra ayıkladığınız börülceyi tavanın içerisine ekleyin. 2 adet yıkanmış ve kabuğu soyulmuş domatesi rendeleyin ve tavanın içerisine dökün. Bir tatlı kaşığı tuz ile beraber sıcak suyu dökün. Kısık ateşte pişmeye bırakın, börülceler yumuşak haline geldiğinde yemeğiniz hazır olacaktır. Dilerseniz servis yaparken dereotu ekleyebilirsiniz.
Deniz Börülcesi
Börülce tarifi sorulduğundan ilk akla gelenlerin dışında farklı bir lezzet olarak deniz börülcesi ön plana çıkar. Mineral deposu, denizlerden gelen eşsiz lezzet. Diyet yapan kişiler için dost bir yiyecek. İşte börülce yemeği tarifi;
Malzemeler
Sosu için
Derin bir kap içinde deniz börülcelerinin çamurlu kısımlarını ayırarak temizleyin. Temizlediğiniz börülceleri tencere içerisine koyun. Kaynar suyun içerisinde yaklaşık yarım saat haşlayın. Kaynayan börülceleri süzgeç yardımıyla süzün. Bir kasenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı, iki diş sarımsağı, limon suyunu ve 1 yemek kaşığı pul biberi karıştırın. Hazırladığınız sosu, haşlayıp süzdüğünüz deniz börülcesinin üzerine dökün. Deniz börülcesi salatası hazır afiyet olsun.
İnsanoğlu günlük hayatta protein miktarının yüzde %70’ni tahıl ve bakliyatlardan alır. Ortalama bir bardak dolusu börülcede 115.7 kalori içerir. Börülce içerisindeki protein değeri diğer tahıl ürünlerine göre oldukça fazladır. Yeni yeni sofralara gelmeye başlayan börülce, kalsiyum, çinko, demir ve A vitamini yönünden de oldukça zengindir.
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