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Borussia Dortmund 1 - 0 Manchester City (Uluslararası Şampiyonlar Kupası)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.07.2018 10:08 | Son Güncelleme

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ilk maçında Borussia Dortmund, Manchester City'yi 1-0 mağlup etti.

Borussia Dortmund 1 - 0 Manchester City (Uluslararası Şampiyonlar Kupası)

Bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İngiltere'den Manchester City karşılaştı.

Chicago kentindeki Soldier Field'de oynanan karşılaşmayı Borussia Dortmund, 28. dakikada penaltıdan Mario Götze'nin golüyle 1-0 kazandı.

Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD, Avrupa ve Singapur olmak üzere 3 ayağı bulunuyor. Turnuvanın Avrupa ayağındaki karşılaşmalar ise Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de yapılacak.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den ise Benfica kulüpleri katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund Manchester United

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