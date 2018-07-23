Borussia Dortmund 3 - 1 Liverpool (Uluslararası Şampiyonlar Kupası)

Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvada, İngiliz kulübü Liverpool ile Almanya'nın Borussia Dortmund takımı karşılaştı.
Borussia Dortmund, ABD'nin Charlotte kentinde oynanan maçı Pulisic (2) ve Larsen'in golleriyle 3-1 kazandı. Liverpool'un golü ise van Dijk'tan geldi.
Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor. Avrupa ayağındaki karşılaşmalar Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de oynanıyor.
Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.
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